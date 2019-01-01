نتنياهو: العدوان الإيراني يزداد ..وبولتون يهدد طهران مجددا

القدس المحتلة/سما/



اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة، مشيراً الى أن "إيران تواجه ضغوطات اقتصادية غير مسبوقة وأنا مسرور بإعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأن العقوبات سوف تستمر وتزداد".



ورحب نتنياهو بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استمرار العقوبات المفروضة ضد إيران.



وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اليوم الأحد: "إيران مصرة على مزيد من العمليات العدائية في المنطقة".



وأضاف "إن إيران تبني إمبراطورية إرهابية ضخمة، وتقوم بتدشين قواعد عسكرية في سوريا وتنقل السلاح لـ"حزب الله."



من جهته حذر بولتون طهران من إساءة تفسير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الضربة الانتقامية على إيران في اللحظة الأخيرة على أنه "ضعف".



وقال بولتن "يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفا" مضيفا "جيشنا أعيد بناؤه وهو جاهز للانطلاق"، بعد يومين على إلغاء ضربات على إيران ردا على إسقاط طهران طائرة أميركية مسيّرة الخميس.

