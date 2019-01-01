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مجدلاني: تطوير شبكة الحماية والرعاية يتطلب تطوير وتوسيع الشراكات

الأحد 23 يونيو 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، صباح اليوم، الاجتماع الدوري لمدراء مديريات التنمية الاجتماعية، الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حيث ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والمعيقات التي تواجهها كوادر الوزارة العاملة في الميدان ، اضافة لأبرز مستجدات العمل على صعيد البوابة الموحدة ومجموعات التخطيط، ذلك بحضور وكيل الوزارة داوود الديك والوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام .

ودعا د. مجدلاني مدراء المديريات لبذل جهودهم لتوسيع دائرة المشاركة في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، وضم أكبر عدد من الشركاء من القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، لخدمات البوابة الموحدة

مؤكدا على ان البوابة الموحدة تشكل انجازاً يؤسس لمرحلة جديدة من تطوير العمل الاجتماعي الفلسطيني، عبر احداث شراكة حقيقية، مما سينتج  عنه ايجابية هامة على صعيد التنسيق والتشبيك ومنع الازدواجية الى جانب التشاركية في التخطيط والتنفيذ، والحصول على اكبر تغطية ممكن. لصالح المستفيدين.

أما على صعيد مجموعات التخطيط فقد شدد على أهمية الدور الذي تقوم به مجموعات التخطيط للخدمات الاجتماعية في التخطيط للخدمات الاجتماعية التي تحتاجها كل محافظة من محافظات الوطن وفقا لخصوصية كل منها،لمواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية.

كما استمع الوزير مجدلاني لأبرز الهموم والتحديات التي تواجه العمل في مديريات التنمية الاجتماعية وأهم التوصيات والمقترحات لتطوير العمل في المديريات ونسج أكبر عدد ممكن من الشراكات الاجتماعية بما يعزز صمود المواطن الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القضية.

#احمد مجدلاني

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