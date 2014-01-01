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العسيلي: سنعمل على إعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات

الأحد 23 يونيو 2019 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إنه سيتم العمل على إعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات، بما يساهم في تعزيز قطاع التصدير وزيادة حصة المنتج الوطني في الاسواق الخارجية.

وأكد العسيلي خلال لقائه أعضاء مجلس ادارة مركز بال تريد برئاسة عرفات عصفور، حجم الشراكة ما بين الوزارة ومركز التجارة الفلسطيني كون تنمية التجارة الفلسطينية ضرورة وطنية لما لها من أهمية في زيادة عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واطلع الوزير مجلس ادارة بال تريد على نتائج وتوصيات اجتماع للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، والتي تمخض عنها الرغبة بالاستثمار في فلسطين والعمل على توقيع مذكرة تفاهم مع منصة (السندباد) للترويج الكترونية للمنتجات الفلسطينية بما يمكن من تسويق المنتجات في الاسواق العربية والإسلامية والوصول الى مزيد من الاسواق الدولية بما ينعكس ايجابا على الصادرات الوطنية.

وبين العسيلي خلال الاجتماع أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة وطنية للتحضير لعقد المؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين المقرر عقده في القاهرة قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن مجلس الصادرات شكل بقرار من مجلس الوزراء في شهر أيلول 2014، عندما صادق على الاستراتيجية الوطنية للتصدير ويتألف من مؤسسات من القطاعين العام الخاص، ومؤسسات أكاديمية.

#خالد العسيلي

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