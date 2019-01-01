وزيرة الصحة تبحث مع مؤسسة "COWF" إنشاء مركز لجراحة الأعصاب في مستشفى رفيديا

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع مؤسسة أطفال الحرب "COWF"، إنشاء مركز متطور لجراحة الأعصاب في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، وإقامة توأمة ما بين المستشفيات الحكومية ومستشفى جامعة هارفرد الأميركية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة، اليوم الأحد، في مكتبها برام الله مع المديرة التنفيذية للمؤسسة أمل النجار، وعضو مجلس الإدارة كلوديا نيكولا.

وعرضت النجار، خلال الاجتماع إرسال فرق طبية متخصصة للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية والتشخيصات للحالات المعقدة في المستشفيات الحكومية، إضافة إلى تقديم أجهزة ومعدات طبية وأدوية لتطوير أقسام المستشفيات الحكومية وتسهيل عمل الكوادر الطبية فيها.

وناقش الاجتماع إقامة توأمة ما بين المستشفيات الحكومية ومستشفى جامعة هارفرد الأميركية.

من جهتها، أشادت الكيلة بالتعاون بين الوزارة والمؤسسة، مؤكدة أن القطاع الصحي الفلسطيني بحاجة إلى دعم كبير، خصوصا في ظل الوضع المالي الحرج للحكومة الفلسطينية، جراء قرصنة الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية.