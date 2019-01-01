بري: لبنان يرفض الاستثمارات على حساب القضية الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأحد، إن لبنان لا يريد استثمارات على حساب القضية الفلسطينية بعد أن كشف البيت الأبيض عن خطة اقتصادية يبلغ حجمها 50 مليار دولار في إطار رؤيتها للسلام في الشرق الأوسط.



وقال بري في بيان صادر عن مكتبه: "يخطئ الظن من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات يمكن له أن يغري لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابت غير قابلة للتصرف وفي مقدمها رفض التوطين الذي سنقاومه مع الأشقاء الفلسطينيين بكل أساليب المقاومة المشروعة".



وأضاف البيان: "نؤكد أن الاستثمار الوحيد الذي لن يجد له في لبنان أرضا خصبة هو أي استثمار على حساب قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".



من جهته، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الأحد، إن الفلسطينيين لا يحتاجون لاجتماع البحرين لبناء بلدهم بل يحتاجون إلى السلام.



وقال بشارة خلال اجتماع في الجامعة العربية بالقاهرة: "نحن لسنا بحاجة لاجتماع البحرين لبناء بلدنا.. نحن بحاجة للسلام.. وتسلسل الأحداث أنه انتعاش اقتصادي ومن ثم يأتي سلام فهذا غير حقيقي وغير واقعي".



ومن المقرر أن يناقش مؤتمر في البحرين يعقد يومي 25 و26 حزيران/ يونيو مقترحات طرحتها الولايات المتحدة لرؤيتها الاقتصادية في إطار خطة أوسع للسلام في الشرق الأوسط.