انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب لبحث تفعيل شبكة الأمان المالية

رام الله / سما /

انطلقت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب برئاسة تونس وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، لمناقشة كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين، حتى تتمكن من مواجهة الإجراءات المالية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني.

ومثل وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير المالية شكري بشارة، ووكيل الوزارة فريد غنام، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح.

ويأتي انعقاد الاجتماع اليوم بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، كما يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل/ نيسان الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس محمود عباس، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهريا، لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.