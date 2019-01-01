وزير الثقافة يكرم الفنانين الفائزين بجائزة "لندعها تضيء"

رام الله / سما /

كرم وزير الثقافة عاطف أبو سيف، الفنانين الفائزين بجائزة "لندعها تضيء للفن التشكيلي"، للفنانين الشباب بالتعاون مع بلدية تورين الإيطالية، والتي أقيمت في بيت لحم.

وقال أبو سيف في كلمة ألقاها: "بينما يتنافس الاحتلال على حصارنا والتنكيل بشعبنا، نتنافس نحن على الإبداع والفن".

وشكر بلدية تورين الإيطالية وممثل سفارة مالطا على جهودهم، مؤكدا أن هذا العمل يجسد بقاءنا وأننا جزء من هذا المشهد وهذه اللوحة بكل ما فيها.

وفي سياق آخر، تفقد وزير الثقافة، مركز التراث الفلسطيني في بيت لحم، واطلع على إنجازاته وأبرز نشاطاته.