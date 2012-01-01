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ميريل ستريب تتم عامها الـ 70...

الأحد 23 يونيو 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميريل ستريب تتم عامها الـ 70...


وكالات / سما /

إذا تحدثت عن أكثر الممثلين عبقرية في التاريخ، فلابد أن يكون اسم الأمريكية ميريل ستريب بينهم، التي يحسب لها بأنها الأكثر ترشيحا لجائزة الأوسكار، وذلك لقدرتها البارعة على التلون في الشخصيات التي تلعبها، وتقمصها إلى حد الاندماج.

وتعد ميريل ستريب، التي أتمت عامها الـ 70 اليوم السبت، نموذجا يطمح إليه العديد من المواهب الصاعدة في مجال التمثيل، والتي نكشف بعضا من الحقائق المثيرة عنها.

"ميريل" ليس اسمها الحقيقي

لا تحمل ميريل ستريب، المولودة في 22 يونيو/حزيران 1949، في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اسمها الحقيقي، فاسمها الحقيقي هو ماري لويس ستريب، ولكن من أطلق عليها اسم "ميريل" هو والدها، الذي كان يعمل مدير تنفيذي في مجال الصيدلة.

حاصدة الجوائز

تعد ميريل شتريب الممثلة الأكثر ترشيحا في تاريخ جوائز الأوسكار، بـ 21 ترشيحا، فازت بثلاثة منها: الأولى "أفضل ممثلة ثانوية" عام 1979 عن دورها في فيلم "كرامر ضد كرامر"، والثانية "أفضل ممثلة رئيسية" عام 1982 عن دورها في فيلم "اختيار صوفي"، أما الثالثة فكانت عن فيلم "أيرون ليدي" (السيدة الحديدية) في عام 2012.

كما ترشحت لـ 31 جائزة "غولدن غلوب"، فازت بثمانية منها، وبهذا تعتبر الأولى بعدد الترشيحات لهاتين الجائزتين.

تتقن هذه اللغة

تعلمت ميريل ستريب إتقان اللغة البولندية، من أجل دورها في فيلم "اختيار صوفي"، حتى أصبحت تتحدثها بطلاقة.

تمتلك مهارة نادرة

صرحت ميريل ستريب أن لديها ذاكرة فوتوغرافية، والتي تؤهلها بأن تحفظ أي دور بعد قراءته مرة واحدة فقط.

أكبر دور في حياتها مثار للجدل في بريطانيا

إلى جانب تجسيدها للتراجيدي والكوميدي، والدراما الموسيقية في فيلم "ماما ميا"، فخاضت ميريل ستريب تجربة تقديم السير الذاتية في مشوارها الفني الطويل، بتجسيدها لشخصية رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر، في فيلم "أيرون ليدي"، والذي كان سببا في نيلها جائزة الأوسكار للمرة الثالثة.

وأثار الفيلم حالة من الغضب والانتقادات اللاذعة فى بريطانيا، بسبب بعض ما ورد فيه من مشاهد، على الرغم من الإشادة بالأداء البارع لميريل ستريب.

وعن الدور تقول ميريل إن أداء شخصية تاتشر هو أكبر دور في حياتها، وأكدت أنها بالرغم من أنها لا تتفق مع الكثير من سياساتها، ولكنها أحست أنها كانت تؤمن بها، وأن هذه الأفكار كانت وليدة اعتقاد صادق في أنها لصالح المجتمع، وأضافت أنها تعتبر تجسيدها دور تاتشر سيكون تتويجاً لتاريخها الفني.

تبرعات

قررت ميريل ستريب التبرع بمبلغ مليون دولار من أجرها عن فيلم "أيرون ليدي"، للأعمال الخيرية، وذلك كرد منها على اتهام لها بأنها قررت أن تصور هذا الفيلم لجني الكثير من الأرباح.

كما تبرعت ميريل ستريب بملابسها في فيلم "The Devil Wears Prada" لجمعية خيرية لعمل مزاد علني عليها.

#ميريل ستريب

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