الزهار : مؤتمر البحرين عار على القضية الفلسطينية لا تمسحه أموال الخليج

غزة/سما/



اكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، محمود الزهار: إن مؤتمر البحرين، يمثل تآمراً على القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه "عار تاريخي، لا تمسحه مياه أو أموال الخليج".



وقال الزهار، في كلمة له، الأحد: "الأمة العربية، تعيش سباتاً عميقاً، ولم تتخل عن عقيدتها فقط؛ وإنما ذهبت إلى المنامة لعقيدة الأعداء"، وفق تعبيره.



وأضاف "اليوم يتآمر بحر الخليج الراكد، تحت آبار النفط على عروس البحر الأبيض فلسطين، والتي في باطنها سيتحقق وعد الآخرة"، مشدداً على أن مؤتمر البحرين، "رشوة اقتصادية زائلة لا بركة فيها ولا خير منها".

وأشار إلى أن جوهر (صفقة القرن) يتمثل في حل المشكلة الإسرائيلية لصالحها تماماً، بحيث تسيطر على الأرض الفلسطينية كلها، وبالتالي تحريم وتجريم كل وسائل المقاومة.

وقال أن "صفقة القرن محاولة عملية لتطبيق وعد بلفور؛ لتكون فلسطين كلها يهودية، وتطبيق عملي للسيادة اليهودية على المسجد الأقصى".



وبين القيادي في حماس، أن مؤتمر المنامة، يهدف إلى اختزال دور السلطة الفلسطينية في الجانب الأمني لصالح الاحتلال، ثم العمل على انهيار السلطة في الضفة، أو نقلها تدريجياً إلى غزة، تحت مسمى المصالحة، مؤكدا "تحقيق السلام الاقتصادي لا يساوي شبراً واحداً من فلسطين".