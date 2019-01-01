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فيديو.. طفلة مصابة بمتلازمة "داون" توجه رسالة قاسية لياسمين صبري

الأحد 23 يونيو 2019 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. طفلة مصابة بمتلازمة "داون" توجه رسالة قاسية لياسمين صبري


وكالات / سما /

وجهت طفلة مصابة بمتلازمة داون رسالة قاسية للفنانة المصرية ياسمين صبري التي سخرت من أصحاب هذا المرض.

وقالت الطفلة سما رامي من خلال فيديو على موقع فيسبوك: “أنا سما رامي أنا داون سيندروم أنا بتعامل مع كل الناس بطريقة كويسة ومحترمة بس للأسف بعض الناس بتتعامل معايا أنا وأصحابي الأبطال بطريقة غريبة وأحيانا بطريقة سيئة”.

وأضافت: “أنا زعلانة من ياسمين صبري وكمان أحب أقولها لا للتنمر بأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، لأن اللي أنت عملتيه ده عيب”.

وبدأت القصة عندما نشرت ياسمين صبري صورتها من داخل صالة الألعاب الرياضية، ظهرت فيها وهي واقفة على رأسها وقدميها مرفوعة للأعلى.

وتلقت ياسمين تعليقا من أحد الأشخاص قال لها إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لترد عليه قائلا: “نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون”.

وهاجم الجمهور ياسمين صبري وتعجب كيف لفنانة في منصب يمثل المرأة الإفريقية تقع في مثل هذا الخطأ الذي اعتبره البعض سخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدين أنها ليس لها الحق أن تتحدث عن هذه الفئة بهذا الشكل.

واضطرت “صبري” لحذف التعليق، وأوضحت أن الشخص الذي علقت عليه كان شقيقها وأنها كانت تمزح معه، ولكن الجمهور لم يتوقف عن انتقادها بل أكد أنها حذفت التعليق خوفاً من الهجوم الذي حدث.

#ياسمين صبري

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