تضاعف حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بالجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النقاب عن زيادة في عدد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي، في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الإذاعة، أنه وفي غضون عامين تضاعف تقريبا عدد حالات التحرش الجنسي والاغتصاب، في صفوف الجيش الإسرائيلي، بنسبه 20%.

وأضافت الإذاعة، أن الارتفاع بحالات الاغتصاب والتحرش الجنسي، في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقع ما بين السنوات 2016 و 2018.

وأشارت الإذاعة الى أن الشرطة العسكرية، فتحت بالعام الماضي، 158 ملف تحقيق، في شكاوى مختلفة، بمجال المخالفات الجنسية بالجيش.