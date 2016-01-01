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تضاعف حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بالجيش الإسرائيلي

الأحد 23 يونيو 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تضاعف حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بالجيش الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النقاب عن زيادة في عدد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي، في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الإذاعة، أنه وفي غضون عامين تضاعف تقريبا عدد حالات التحرش الجنسي والاغتصاب، في صفوف الجيش الإسرائيلي، بنسبه 20%.

وأضافت الإذاعة، أن الارتفاع  بحالات الاغتصاب والتحرش الجنسي، في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقع ما بين السنوات 2016 و 2018.

وأشارت الإذاعة الى أن الشرطة العسكرية، فتحت بالعام الماضي، 158 ملف تحقيق، في شكاوى مختلفة، بمجال المخالفات الجنسية بالجيش.   

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