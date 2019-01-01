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الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة

الأحد 23 يونيو 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت 16 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من القدس.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، 10 مواطنين على الأقل، من بلدة العيسوية، والقدس القديمة.

وعرف من بين المعتقلين: حسام عليان، وعبد القادر داري، وأكرم مصطفى، ومجد بشير أحمد، ونور الدين محيسن، ومحمد رأفت داري، وأيوب أبو الحمص وجميعهم من بلدة العيسوية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من شارع الواد في البلدة القديمة: عبادة نجيب، ومحمود نجيب، وابراهيم ابو اسنينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة فتية في منطقتي جبل الموالح وشارع الصف بمدينة بيت لحم، وهم: تامر ناصر عواد (17 عاما)، ومصطفى موسى حجازي (17 عاما)، ويزن عطا الهريمي (17 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى رياض طلال العمور (15 عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية في محيط المحافظة.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في يطا جنوبا، واعتقلت فراس فارس سليم مغنم (40 عاما)، واقتحمت منزل الأسير المحرر سليم محمد سليم مغنى، وفتشته وعاثت فيها فسادا، كما اقتحمت منزل المواطن محمد خليل أبو شاكر في بلدة يطا.

وأضافت ان قوات الاحتلال اقتحمت حارة أبو سنينة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز على مدخل الخليل الشمالي- جسر حلحول، ومفرق خرسا جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر رائد صلاح أبو الحسن بعد ان داهمت منزله في بلدة اليامون غرب جنين، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

#الاحتلال

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