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أسباب آلام الأعصاب فى الساقين

الأحد 23 يونيو 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب آلام الأعصاب فى الساقين


وكالات / سما /

ألم الأعصاب فى الساقين قد يكون له عدد من الأسباب، بما فى ذلك أمراض المناعة الذاتية والسرطان والصدمات ومرض السكر، كما قد يكون أيضًا بسبب الآثار الجانبية للعقاقير، والخلايا العصبية الحركية أو الأمراض المعدية  ونقص التغذية.

قد تؤدى أمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة جيلان باري والذئبة والتصلب المتعدد إلى ألم الأعصاب فى الساقين لأنها تستهدف الأعصاب، وفقًا لموقع WebMD، قد تسبب بعض أنواع السرطان أيضًا ألمًا عصبيًا، وقد تؤدى الصدمة أو الضغط إلى ألم الأعصاب أيضًا، حيث قد تصبح الأعصاب مضغوطة.

 ويوضح موقع WebMD أن حوالى 25٪ من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر يعانون من آلام الأعصاب، وتزداد فرصهم مع تقدم مرض السكر، ويعد التنميل والوخز مو الأمور الشائعة  فى تلف الأعصاب، ويجب على المصابين بداء السكر الاتصال بالطبيب إذا واجهوا ذلك.

 بعض الأدوية تساهم فى علاج  الألم العصبي، يشمل الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان.

 قد تؤدى أمراض الخلايا العصبية الحركية أيضًا إلى ألم الأعصاب وتلف في الساقين، وقد يعانى ألم الأعصاب من شخص لا يحصل على ما يكفي من الفيتامينات B-6 و B-12.

#آلام #الأعصاب #الساقين

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