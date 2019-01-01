فيديو.. ثوار الشمال والنشامى لنهائي الشاطئية

غزة / سما /

فاز فريقا شباب جباليا وشباب خانيونس على شباب رفح واتحاد الشجاعية تواليا, ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الشاطئية, التي تجري على ملعب استراحة الشرطة غرب غزة.

وتفوق شباب جباليا على نظيره شباب رفح (7-6).

وسجل سباعية "ثوار الشمال" محمد الملفوح "هاتريك", وفضل أبو ريالة "هدفين", ومؤمن زيدان, وإبراهيم أبو المعزة, بينما أحرز سداسية "الزعيم" ناصر أبو قرشين "هاتريك", وأحمد الشاعر "هدفين", ووليد أبو دان.

وانتصر شباب خانيونس على اتحاد الشجاعية (6-3).

وأحرز سداسية "النشامى" إسماعيل جبر "هدفين", وحازم شكشك "هدفين", وباسل أبو بطنين, ومحمد أبو موسى, وسجل ثلاثية "المنطار" علاء عطية, وسالم وادي, وأحمد الزق.

ومن المقرر أن يلتقي "ثوار الشمال" مع "النشامى" في المباراة النهائية للمسابقة مساء الثلاثاء المقبل.