ترتيب الأندية الفلسطينية آسيويا.. وفرق غزة؟

رام الله / سما /

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, عن التصنيف الأخير الخاص بجميع الأندية التي شاركت في بطولاته خلال المواسم الماضية.

وظهر في التصنيف 4 أندية فلسطينية فقط وجميعها من دوري المحترفين, على اعتبار أن الدوري الغزي يتبع لـ"الهواة" فقط.

واعتمد التصنيف على نتائج الأندية الفلسطينية في مشاركاتها المختلفة بكأس الاتحاد الآسيوي على مدار السنوات الماضية.

وجاء هلال القدس في المركز 128 آسيويا, وأهلي الخليل (137), وشباب الظاهرية (142), وشباب الخليل (153), علما أن الأندية التي تواجدت في التصنيف يبلغ عددها 162 ناديا.