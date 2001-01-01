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المجمع الإسلامي في ضيافة اليرموك في افتتاح دوري كرة الطاولة

الأحد 23 يونيو 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجمع الإسلامي في ضيافة اليرموك في افتتاح دوري كرة الطاولة


غزة / سما /

انطلقت مساء أمس السبت مباريات الإياب لبطولة الدوري العام الممتاز لكرة الطاولة، وسيلاقي المجمع الاسلامي بطل مرحلة الشتاء مضيفه اليرموك على طاولات الأخير، ويستضيف خدمات خان يونس، صاحب المركز الثالث فلسطين، وفي اللقاء الثالث يستضيف غزة الرياضي خدمات المغازي، ويستضيف الوصيف شباب خان يونس الأقصى، ويلاقي الصداقة شباب كندا على طاولات الأخير، فيما يلاقي شباب البريج جاره خدمات البريج.

يشار إلى أن المجمع الاسلامي انفرد في الصدارة برصيد 22 نقطة، دون أي هزيمة، ويتنافس على المركز الثاني شباب خان يونس وفلسطين بأفضلية شوط وحيد للأول.

من جهة ثانية، ينظم الاتحاد بطولة أندية الدرجة الثانية 28 الجاري، والدرجة الثالثة في 5 تموز المقبل، فيما يجري التحضير لبطولة الفئات العمرية المركزية بالضفة الغربية للفئات العمرية 2001 , 2004 , 2007 والتنسيق لاستضافة دورة المدربين الدولية للمستوى الثاني في أيلول المقبل.

#المجمع الإسلامي

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