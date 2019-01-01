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مركز جديد لرونالدو في يوفنتوس الموسم المقبل

الأحد 23 يونيو 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركز جديد لرونالدو في يوفنتوس الموسم المقبل


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إيطالية, عن استقرار ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي على الدفع بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "البيانكونيري" في مركز جديد خلال الموسم المقبل.

وكان ساري قد تولى تدريب يوفنتوس مؤخرا بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة، عقب رحيل المدرب السابق ماسيميليانو أليغري.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية, أن ساري وفابيو باتراتيتشي المدير الرياضي للنادي، سافرا لعقد جلسة مع رونالدو في عطلته بمدينة "كوستا نافارينو" اليونانية للحديث حول بعض الأمور.

وأوضحت "لا غازيتا ديلو سبورت", أن مدرب "اليوفي" يريد إشراك رونالدو في مركز المهاجم الوهمي للفريق في الموسم المقبل, مثلما فعل ساريمع إيدين هازارد في تشيلسي الإنجليزي, ودرايس ميرتينز في نابولي الإيطالي.

يشار إلى أن رونالدو شارك في 43 مباراة بكل البطولات الموسم المنصرم، وسجل 28 هدفا وصنع 13 هدفا آخر.

#كريستيانو رونالدو

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