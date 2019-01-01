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فيديو.. البرازيل تسحق بيرو بخماسية مع الرأفة

الأحد 23 يونيو 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. البرازيل تسحق بيرو بخماسية مع الرأفة


وكالات / سما /

سحق المنتخب البرازيلي نظيره منتخب بيرو، اليوم السبت، بنتيجة (5-0) ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، ليخطف بطاقة التأهل لربع النهائي.

وسجل الأهداف للسيلساو، كاسيميرو في الدقيقة (12)، وفيرمينو (19)، وإيفرتون (32)، وداني ألفيس (53)، وويليان (90).

وبهذا الانتصار يرفع منتخب البرازيل رصيده للنقطة 7 في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد بيرو عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وسيواجه منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي أفضل فريق حصد المركز الثالث بين المجموعتين الثانية والثالثة.

#البرازيل #البيرو

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