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رسمياً.. داني ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

الأحد 23 يونيو 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. داني ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان


وكالات / سما /

أعلن الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف بعد ساعات قليلة من قيادته لمنتخب البرازيل للفوز على بيرو (5ـ0) في بطولة كوبا أمريكا والتأهل إلى ربع النهائي في لقاء سجل فيه هدفاً.

وانضم النجم البرازيلي للنادي الفرنسي في عام 2017 بعد تجارب ناجحة للغاية مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس ، قبل أن يقرر المغادرة هذا الصيف مع نهاية عقده، لكنه لم يوضح وجهته المقبلة بعد باريس سان جيرمان.

وكتب ألفيس ، البالغ من العمر 36 عامًا ، في تدوينة على انستجرام: “تنتهي فترة أخرى من حياتي المهنية اليوم كانت مليئة بالانتصارات ، دورة من التعلم والخبرات. أود أن أشكر عائلة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معًا لكتابة صفحة في تاريخ النادي.”

وفاز ألفيس الذي حل الشهر الماضي محل زميله في النادي نيمار كقائد للبرازيل في كوبا أمريكا، بلقبين للدوري الفرنسي وكأس فرنسا في موسمين له في بارك دي برينس.

#داني ألفيس #باريس سان جيرمان

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