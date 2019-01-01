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دروجبا يؤكد اقتراب فرانك لامبارد من تدريب تشيلسي

الأحد 23 يونيو 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دروجبا يؤكد اقتراب فرانك لامبارد من تدريب تشيلسي


وكالات / سما /

أكد الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق بأن فرانك لامبارد أسطورة البلوز السابق يقترب من تولي مسؤولية تدريب الفريق اللندني.

 

وأصبح فريق تشيلسي بدون مدرب بعد رحيل الإيطالي ماوريسيو ساري لصفوف يوفنتوسالإيطالي هذا الصيف، بعد توليه هذا المنصب لمدة موسم واحد، ولكنه نجح في التتويج مع البلوز بلقب الدوري الأوروبي.

وفور رحيل ماوريسيو ساري، أشارت صحف إنجلترا عن اقتراب فرانك لامبارد أسطورة البلوز من تولي تدريب الفريق اللندني، وهذا بعد تقديمه أداءً طيبًا مع فريقه الحالي ديربي كاونتي، حيث كان قد قاب قوسين أو أدنى من اللعب في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس” بأن ديديه دروجبا قد نشر فيديو مباشر له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وأكد فيه اقتراب فرانك لامبارد من تدريب تشيلسي.

وتحدث ديديه دروجبا في هذا الفيديو قائلاً “من سيكون المدرب الأفضل بالنسبة لتشيلسي؟ الشخص الذي يجرى معه المفاوضات حاليًا لتدريب الفريق هو فرانك لامبارد”.

وعندما سئل ديديه دروجبا عن توقيت إعلان تدريب لامبارد لتشيلسي، رد قائلاً “الهدوء الهدوء، كل شيء سيتم الإعلان عنه قريبًا”.

#لامبارد #دروجبا

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