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مستوطنون يجرفون أراضي جنوب بيت لحم

الأحد 23 يونيو 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يجرفون أراضي جنوب بيت لحم


بيت لحم / سما /

جرف مستوطنون، اليوم الأحد، أراضي في منطقة خلة النحلة المحاذية من قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن جرافات المستوطنين وتحت حماية جنود الاحتلال شرعت بتجريف أراض في منطقة خلة النحلة في حدود كوشان "طابو"، تعود للمواطن محمد يحيى عايش، مساحتها الاجمالية 300 دونم.

وأشار بريجية إلى أن أعمال التجريف يراد بها وضع بيوت متنقلة "كرافانات"، بهدف إقامة بؤرة استيطانية تدعى "جفعات ايتام" توصل مستوطنتي افرات وتقوع ببعضهما، في إطار عزل بيت لحم عن ريفها الجنوبي وجنوب الضفة الغربية بمخطط "E2".

#مستوطنون

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