انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء مقابل الارتفاع على الطرق وشبكات المياه والمجاري الشهر الماضي

رام الله / سما /

سجل مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكينة انخفاضا طفيفا في الضفة الغربية خلال شهر مايو/ أيار الماضي، مقابل الارتفاع على مؤشر تكاليف الطرق وشبكات المياه والمجاري.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له نشر اليوم الأحد، بهذا الخصوص، إلى أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجلت استقرارا خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر نيسان 2019، إذ استقر الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية على 105.95 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.10%، في حين سجلت أسعار كل من مجموعة الخامات والمواد الأولية ومجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً مقارنة بالشهر الذي سبقه.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكينة

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة انخفاضا طفيفا مقداره 0.02%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.83، مقارنة بـ 105.84 خلال شهر نيسان (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة انخفاضاً مقداره 0.10%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 104.87، مقارنة بـ 104.98 خلال شهر ايار (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.16%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.04، مقارنة بـــ 109.02 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.12%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 1.28%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.16%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.18%، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.45 مقارنة بـ 113.25 خلال الشهر الذي سبقه، (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.35%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.03 مقارنة بـــــ 115.62 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.24%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 107.76 مقارنة بــــ 108.02 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.09% خلال شهر أيار، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.48، مقارنة بـــــ 109.38 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).