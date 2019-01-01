  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عيسى: القدس قلب الصراع لا يمكن المقايضة عليها

الأحد 23 يونيو 2019 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، بأن إسرائيل تعمل وعلى كل الجبهات للسيطرة على مدينة القدس من خلال التغيير المنهجي المدروس لمعالمها أو بالتهويد وبالسيطرة الدائمة على الأرض والمقدسات تأسيساً لواقع جديد على الأرض يبيح التوصل إلى تسوية تستثني مدينة القدس.

ويضيف عيسى "هذا بكل تأكيد لن يكتب له النجاح لان الشعب الفلسطيني لا يمكنه أن يقايض هذه المدينة والثوابت الأخرى بمن فيها حق العودة في أية تسوية مطروحة، لأن القدس تمثل قلب الصراع الذي لا ينتهي إلا بحل واقعي وموضوعي لهذه القضية .

ويتابع عيسى، "ان هذا المسلك غير شرعي لأن الاستعمار الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس التي لها خصوصية دينية عند المسيحيين والمسلمين واليهود لا يمكن القبول بان تكون يهودية فقط، وكل ذلك  يتعارض ويتناقض مع قواعد القانون الدولي التي تحرم بشكل قاطع  الاستعمار الاستيطاني لما فيه من عدوان صارخ على الأرض والإنسان .

ويقول عيسى  "إن ما يجري هذه الأيام في مدينة القدس المحتلة وبالأخص في باحات المسجد الأقصى لا يكفي ردع اسرائيل بالدعوة اللفظية إلى وقف تجاوزاتها وإنما لابد إن تفرض عليها عقوبات دولية تردعها من الاستمرار في عدوانها المتواصل على ارض القدس وعلى المواطن الفلسطيني بها، وعن التطاول على مقدسات المسلمين والمسيحيين بالقدس من خلال عملها على  تهويدها وهو اجراء لا يقره قانون وتعاقب عليه كل التشريعات  الدولية".

ويشير عيسى، " الحملة الشرسة التي تشنها المجموعات الدينية الإسرائيلية المتطرفة ضد باحات المسجد الأقصى والمصلين في هذه الأوقات تحمل دلالات واضحة تؤكد ارتفاع الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس العربية من خلال تبديل تركيبها السكاني حتى يتم تنفيذ المشروع الاستيطاني بها الذي يؤدي  إلى إلغاء الوجود العربي فيها فيسهل بذلك تهويد مدينة القدس".

وينوه  عيسى ان ما تفعله إسرائيل في القدس من تهويد لها يمثل جريمة دولية في حق الإنسانية وعلى الأسرة الدولية إحالة كل المسئولين  في إسرائيل عن ذلك إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية  في لاهاي بسبب تخطيطهم للقضاء على قدسية  القدس بالنسبة للديانات السماوية الثلاث، لان في هذا التطاول مساس مباشر في هذه الديانات، ويشكل ذلك عدوانا واضحا على حق وحرية الإنسان كما يمثل جريمة تستوجب المحاكمة والعقاب .   

ويقول عيسى "جميع المخططات التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس المحتلة باطلة وتستند لقانون القوة واعتداءً صارخا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه، وتمثل انتهاكا فاضحا للشرعية الدولية والقانون الدولي".

#حنا عيسى

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن خطة ترامب.. بناء ممر يربط غزة والضفة وخطة لتنفيذ 179 مشروعًا مختلفًا

السعودية تضغط باتجاه مهاجمة إيران ورئيس استخباراتها يزور إسرائيل

مجدلاني: القيادة تنتظر وصول الوفد المصري ومواقف حماس غير مشجعة لغاية اللحظة

معاريف: نتنياهو يفعل ما بوسعه لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حماس

وفاة رمز الصمود والتحدي "البحيصي" بعد يوم من تخرجه من الجامعة

الرئيس: لن نقبل الاموال منقوصة ومستعدون للحوار مع "إسرائيل" حول المواضيع الاقتصادية والمالية

عضو بالكنيست: 5 استنتاجات من قراءة الجزء الاقتصادي من "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

البيت الابيض

البيت الابيض يكشف عن الوفد المشارك في مؤتمر البحرين و 50 مليار دولار للفلسطينيين

ترامب

ترامب يهدد مجددا : لم أتراجع عن ضرب إيران بل أوقفت التنفيذ وأجلته

غانتس: "صفقة القرن" يجب ان تتضمن تجريد قطاع غزة من السلاح وإعادة الأسرى المفقودين

قيادي بالجهاد: لن نسمح ان تكون مصالح تل ابيب البوابة لإرضاء امريكا وورشة البحرين لن تجلب سوى العنف

مصر

رسميا.. مصر والاردن تقرران المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي وتوضحان الاسباب..