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إسرائيل: "صفقة القرن" ستسرع في استيلاء حماس على السلطة الفلسطينية في الضفة

الأحد 23 يونيو 2019 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: "صفقة القرن" ستسرع في استيلاء حماس على السلطة الفلسطينية في الضفة


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا العبري " اليوم الاحد  ان هناك قلقلا  في "إسرائيل من ان صفقة القرن ستمنح حماس القدرة على السيطرة على الضفة الغربية .


واوضح الموقع ان الإدارة الأمريكية  بدأت في الكشف عن بعض تفاصيل الخطة الاقتصادية لمبادرة السلام "صفقة القرن"، والتي كما ذكر تشمل إنشاء ممر ربط بمليارات الدولارات بين قطاع غزة والضفة الغربية - لكن أدركت مؤسسة الجيش بالفعل أن تنفيذها سيؤدي إلى تسريع عملية السيطرة على السلطة والضفة من قبل حماس.

وتابع :" في الأشهر الأخيرة جرت مناقشات حساسة للغاية في المؤسسة الأمنية، والتي تعاملت في جملة الأمور مع صفقة القرن وتداعياتها، نتيجة لذلك تم تقديم مطالب إسرائيلية لتأمين المصالح السياسية والأمنية للدولة في كل موقف.

وزعمت مصادر في المؤسسة الأمنية على دراية بالأفكار التي أثيرت فيها أن أي ربط بين غزة والضفة سيؤدي إلى تسريع استيلاء حماس على السلطة الفلسطينية وسيعجل بهذه العملية حتى لو كان رئيس السلطة الفلسطينية لا يزال على قيد الحياة.

ترجمة: مؤمن مقداد

#حماس #صفقة القرن #الضفة

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