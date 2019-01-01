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الاحتلال يعتقل مواطنا ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط الخليل

الأحد 23 يونيو 2019 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية في محيط محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في يطا جنوبا، واعتقلت فراس فارس سليم مغنم (40 عاما)، واقتحمت منزل الأسير المحرر سليم محمد سليم مغنى، وفتشته وعاثت فيها فسادا، كما اقتحمت منزل المواطن محمد خليل أبو شاكر في بلدة يطا.

وأضافت ان قوات الاحتلال اقتحمت حارة أبو سنينة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز على مدخل الخليل الشمالي- جسر حلحول، ومفرق خرسا جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

#الاحتلال

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