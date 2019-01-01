الاحتلال يعتقل أربعة فتية من بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة فتية من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن الاعتقالات جرت في منطقتي جبل الموالح وشارع الصف بمدينة بيت لحم، حيث تم اعتقال كل من: تامر ناصر عواد (17 عاما)، ومصطفى موسى حجازي (17 عاما)، ويزن عطا الهريمي (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى رياض طلال العمور (15 عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه. علما ان والده تم اعتقاله مساء أمس على حاجز الكونتينر أثناء عودته من عمله.