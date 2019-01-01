أبرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرزها:

"هآرتس":

أبو مازن: الهدف من صفقة القرن هو القضاء على القضية الفلسطينية

ترمب: ليس معنيا بالحرب مع ايران ولكن المواجهة سوف تنتهي

تقرير: أميركا ستقوم بإجلاء مئات من المستشارين الأميركيين من قاعدة عسكرية في العراق

مصر ترسل نائب وزير المالية للمشاركة في مؤتمر البحرين

الأردن ترسل نائب وزير المالية للمشاركة في مؤتمر البحرين

"معاريف":

ترمب وكوشنير في حالة يأس من عقد ورشة البحرين والكشف عن القسم الاقتصادي محاولة يائسة لإنقاذها

عضو الكنيست توما سليمان: ترمب يجب ان تعلم ليس كل شيء يتم شراؤه بالأموال

ايمن عودة: يجب ان تشرح لترمب ليس كل شيء يتم شراؤه بالأموال

بعد اسقاط طائرة بدون طيار: الولايات المتحدة تشن هجوما إلكترونيا على إيران

ترمب: سيتم فرض عقوبات جديدة وثقيلة على إيران غدا

"إسرائيل اليوم":

ترمب: الاثنين سنفرض عقوبات إضافية على إيران

تنافس على زعامة حزب اتحاد اليمين بين بيرتس وشاكيد

كوشنير يكشف عن تفاصيل القسم الاقتصادي في محاولة يائسة لإنقاذ ورشة البحرين

ترمب: الخيار العسكري ضد ايران ما زال مطروحا

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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، تصريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال ترؤسه اجتماعا لمركزية فتح: "صفقة العصر" لا يمكن أن تمر لأنها تنهي قضيتنا، وإعلان القوى فعاليات الرد على ورشة البحرين والدعوة لتصعيد ميداني على نقاط التماس.

كما أبرزت الصحف: اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب اليوم في القاهرة لبحث توفير شبكة الأمان المالي، واكتشاف جرن معمودية آخر خلال ترميم كنيسة المهد.. البندك: يعزز الرواية الفلسطينية وسينعش حركة السياحة الدينية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- الرئيس: صفقة العصر لا يمكن أن تمر لأنها تنهي قضيتنا

- ترمب يعين مارك اسبر وزيرا للدفاع

- مولدافيا تتراجع عن نقل سفارتها للقدس

- اصابة شابين بالرصاص في كفر قدوم ومستوطنون يعتدون على مواطن وعدد من المنازل في الخليل.. اقتحام العيسوية واعتقال مواطنين مقدسيين

- تقرير أوتشا حول الانتهاكات الاسرائيلية في ذكرى النكسة: هدم ومصادرة 43 مبنى في اسبوعين والمستوطنون أضرموا النار ب900 شجرة وتهجير 54 فلسطينيا

- احتراق 600 شجرة زيتون في جنين

"الحياة الجديدة":

- خلال ترؤسه اجتماع مركزية فتح.. الرئيس: "صفقة العصر" لا يمكن أن تمر لأنها تنهي قضيتنا

- الأردن يؤكد تمسكه بحل الدولتين ويقرر المشاركة بورشة المنامة على مستوى امين عام وزارة المالية

- مصرع فتى غرقا في بحر خان يونس ومواطن بحادث سير في اريحا

- حنا ناصر: جاهزون لإجراء الانتخابات وقتما يدعو لها رئيس الدولة

- اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب اليوم لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية

- القوى تعلن فعاليات الرد على ورشة البحرين وتدعو لتصعيد ميداني على نقاط التماس

- البندك: اكتشاف جرن المعمودية خلال أعمال ترميم كنيسة المهد

"الأيام":

- واشنطن تطرح مشاريع خيالية في ورشة البحرين وتطالب الدول العربية والقطاع الخاص بتمويلها

والفلسطينيون يرفضون الخطة الاميركية

- الرئيس يؤكد: "صفقة القرن" لا يمكن أن تمر لأنها تنهي قضيتنا الفلسطينية ونحن نرفضها

- الشعب الفلسطيني يستعد لتنظيم فعاليات حاشدة رفضا لورشة البحرين

- اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب اليوم في القاهرة لبحث توفير شبكة الأمان المالي

- جيش الاحتلال: الوضع في الضفة يقترب من الانفجار

- اكتشاف جرن معمودية آخر خلال ترميم كنيسة المهد.. البندك: يعزز الرواية الفلسطينية وسينعش حركة السياحة الدينية