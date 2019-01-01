أمريكا تشن هجوما إلكترونيا على أجهزة إطلاق صواريخ إيرانية

وكالات

شنت الولايات المتحدة نهاية الأسبوع هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة حاسوبية إيرانية تستخدم لإطلاق الصواريخ، وشبكة تجسس إيرانية، وذلك بعد إسقاط طهران طائرة استطلاع أميركية بدون طيار، حسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية. فيما عاود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهديد إيران، قائلا "لم ألغ الضربة وإنما أجلتها".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" وموقع "ياهو نيوز" إن الرئيس ترامب، الذي عدل في اللحظة الأخيرة، مساء الخميس، عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، ردا على إسقاطها الطائرة الأميركية المسيرة أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، أذن سرا للقيادة السيبرانية الأميركية بشن هجمات إلكترونية انتقامية ضد طهران.

ووفقا لواشنطن بوست فإن أحد هذه الهجمات السيبرانية استهدف أجهزة كمبيوتر تستخدم في إدارة عمليات إطلاق الصواريخ.

وبحسب "ياهو نيوز" فإن هجوما إلكترونيا آخر استهدف شبكة تجسس إيرانية مكلفة مراقبة السفن التي تعبر مضيق هرمز.

ووفقا لواشنطن بوست فإن هذه الهجمات السيبرانية تم التخطيط لها منذ أسابيع عديدة، وقد اقترح الجيش الأميركي في الأساس شنها ضد هذه الأهداف الإيرانية ردا على الهجمات التي استهدف ناقلات نفط في خليج عُمان في منتصف حزيران/يونيو الجاري.

واتهمت واشنطن الحرس الثوري الإيراني بشن هذه الهجمات، لكن طهران نفت أي ضلوع لها فيها.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية الرد على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن ما أوردته واشنطن بوست وياهو نيوز.