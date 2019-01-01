يديعوت: النواب العرب نسقوا مع عباس خططهم بشأن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، أن النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي نسقوا مع الرئيس محمود عباس، خطواتهم بشأن الانتخابات الجديدة في الداخل المقرر عقدها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النواب العرب أبلغوا الرئيس بدعمهم لحل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة.

ووفقا لمصادر لم تحددها الصحيفة، فإن النواب العرب أرادوا من هذه الخطوة أن يصححوا خطأهم ويخوضوا الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة بعد أن خاضوها بقائمتين منفصلتين ما جعلهم يفقدون ثلاثة مقاعد.

وكان أيمن عودة النائب العربي بالكنيست قال في وقت سابق إن حل الكنيست بالنسبة له كان الخيار الأفضل لتعطيل خطط ترامب ونتنياهو، وأن أي انتخابات جديدة ستؤدي إلى تأجيل نشر "خطة السلام"، وهو ما أكده أيضا عضو الكنيست يوسف جبارين.