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ترامب يهدد مجددا : لم أتراجع عن ضرب إيران بل أوقفت التنفيذ وأجلته

الأحد 23 يونيو 2019 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهدد مجددا : لم أتراجع عن ضرب إيران بل أوقفت التنفيذ وأجلته


واشنطن / وكالات /

صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لم يلغ الأمر بضرب إيران، لكنه أوقفه فقط في هذه المرحلة، وذلك في تهديد مبطن بأن الخيار العسكري ضد طهران قائم ويمكن استخدامه في أي وقت.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في تويتر الليلة الماضية: "لم أتراجع عن ضرب إيران، كما يقولون بشكل غير صحيح، لكنني أوقفت التنفيذ فقط في هذه المرحلة".

وكان ترامب قد أعلن الجمعة أن واشنطن كانت مستعدة لضرب إيران الخميس، لكنه رفض ذلك بسبب احتمال وقوع ضحايا كثر، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يأمل في تجنب الحرب مع إيران.

من جهته، صرح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأن إيران لا تنوي شن حرب على الولايات المتحدة، لكنها ستواصل مقاومة واشنطن.

#ترامب #ايران #حرب

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