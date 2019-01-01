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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة بينهم 3 أطفال

الأحد 23 يونيو 2019 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة بينهم 3 أطفال


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، 10 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال يزن عطا الهريمي، وتامر عوّاد ومصطفى موسى حجازي، بعد مداهمة منازل ذويهم في بيت لحم، كما اعتقلت الفتى رياض العمور، نجل الأسير طلال العمور من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير المحرر رائد صلاح أبو حسن، بعد مداهمة منزله في بلدة اليامون شمال غرب جنين.

ومن العيسوية، اعتقل الاحتلال الشاب حسام سميح عليان بعد مداهمة وتفتيش منزله.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل لعائلة "أبو شاكر" في منطقة القفير في يطا جنوب الخليل.

كما اقتحمت القوات بلدة تل غرب نابلس، وسلمت الاسير المحرر جعفر ريحان والشاب حارث محمد جمال اسعد رمضان، بلاغين لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر حوارة.

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