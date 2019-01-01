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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأحد 23 يونيو 2019 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ويوم الأربعاء القادم، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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