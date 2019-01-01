غانتس: "صفقة القرن" يجب ان تتضمن تجريد قطاع غزة من السلاح وإعادة الأسرى المفقودين

القدس المحتلة / سما /

علق زعيم حزب أزرق أبيض "بيني غانتس"، مساء اليوم السبت، على خطة السلام الامريكية المعروفة اعلاميا باسم صفقة القرن.

وووفقا لما اورده الاعلام العبري، قال غانتس: أنا أؤيد النهوض والتنمية الاقتصادية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأضاف: لكن أي مبادرة من هذا القبيل كما هي معروضة اليوم في إطار "صفقة القرن" يجب أن تكون جزءًا من الجهود المبذولة لتجريد قطاع غزة من السلاح وإعادة الأسرى والمفقودين ومنع النشاطات "الإرهابية" في الضفة.

وتابع: يجب أن نعمل مع العالم لإثبات أن الهدوء الأمني سيؤدي أيضًا إلى رزق ورفاهية في المنطقة بأسرها.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الامريكي عن تفاصيل جديدة حول خطة السلام في الشرق الأوسط، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمعروفة إعلاميا باسم " صفقة القرن ".

وقال كوشنر إن "أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان".

وبحسب ما صرح به كوشنر، فإن خطته تقوم على استثمار 50 مليار دولار في المنطقة، وهو ما سيخلق مليون فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهو ما سيخفض نسبة البطالة الحالية والتي تبلغ 30%.

وأضاف كوشنر أن "الخطة تقترح إقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة الغربية بقطاع غزة".

وتابع:"مدة تطبيق هذه الخطة عشر سنوات، سيخول الفلسطينيين مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي، تم مراجعة هذه الخطة من قبل مجموعة من الاقتصاديين والدول، ونأمل أن نتمكن من طرحها مع رجال أعمال وشركات استثمار".