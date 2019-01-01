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نائبة أردنية تنتقد مشاركة بلادها بورشة البحرين

السبت 22 يونيو 2019 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة أردنية تنتقد مشاركة بلادها بورشة البحرين


عمان /سما/

 انتقدت عضو البرلمان الأردني د. ديمة طهبوب من كتلة الإصلاح الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المعارض مساء اليوم السبت، قرار الحكومة الأردنية بالمشاركة في ورشة البحرين، معتبرة ذلك أنه "دليل جديد على انفصام الحكومة عن الشارع الأردني، الذي عبر بكل أطيافه عن رفض المشاركة في ورشة البحرين، الواجهة الاقتصادية لصفقة القرن".

وقالت طهبوب، في تعقيبها على إعلان الحكومة الأردنية المشاركة بورشة البحرين، "إن الحكومة أدارت ظهرها للشعب ولمؤسسة مجلس النواب بشكل كامل، حتى أن رئيس الوزراء لم يكلف نفسه الرد على سؤال نيابي كانت قد وجهته إلى الحكومة حول مؤتمر البحرين".

وأضافت: أن الحكومة بقرارها هذا تقفز بالأردن إلى المجهول، وأن الذي لا يتعامل مع مؤسسات الوطن بشفافية ويخاطبها من خلال وسائل الإعلام متجاهلاً دورها الدستوري غير مؤهل لإدارة مؤسساته".

وكان رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان الأردني د. عبد الله العكايلة قد لوح خلال مسيرة ضد صفقة القرن وورشة البحرين أمس الجمعة، في عمان، أن الكتلة ستعمل على حجب الثقة عن الحكومة في حال أعلنت مشاركتها بورشة البحرين المقررة في 25 و26 الشهر الجاري، وسط مقاطعة فلسطينية ودول عربية عدة، انطلاقًا من أن الورشة تشكل المدخل الاقتصادي لصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

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