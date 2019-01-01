  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يعتزم فرض عقوبات إضافية على إيران

السبت 22 يونيو 2019 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعتزم فرض عقوبات إضافية على إيران


واشنطن /سما/

:قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم السبت، إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران في مسعى لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفًا أن العمل العسكري لا يزال مطروحا.
وأدلى ترامب بالتصريحات لصحفيين في البيت الأبيض، بعدما ألغى الجمعة ضربة عسكرية ضد إيران، كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.

وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نجهز عقوبات إضافية على إيران… في بعض الحالات نتحرك ببطء، وفي حالات أخرى نتحرك بسرعة".

وكان ترامب يتحدث للصحفيين وهو يستعد لمغادرة واشنطن متجها إلى منتجع كامب ديفيد. وقال ترامب إنه سيجري هناك مشاورات في الشأن الإيراني.

الأكثر قراءة اليوم

ماذا تخفي المقاومة في ساحات المواجهة القادمة وكيف ستخوضها ؟

ترامب يحذر إيران من " حرب إبادة لم تشهدها من قبل "

السعودية تضغط باتجاه مهاجمة إيران ورئيس استخباراتها يزور إسرائيل

صورة: تعرف على "الصقر" التي أسقطها "الصياد" الإيراني

واشنطن بوست تكشف الأسباب الحقيقية لتراجع ترامب عن ضرب ايران

معاريف: نتنياهو يفعل ما بوسعه لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حماس

القناة 13 : الشرطة الفلسطينية تطلق النار على مستوطنين في المنطقة C بالضفة

الأخبار الرئيسية

قيادي بالجهاد: لن نسمح ان تكون مصالح تل ابيب البوابة لإرضاء امريكا وورشة البحرين لن تجلب سوى العنف

مصر

رسميا.. مصر والاردن تقرران المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي وتوضحان الاسباب..

تفاصيل جديدة عن خطة ترامب.. بناء ممر يربط غزة والضفة وخطة لتنفيذ 179 مشروعًا مختلفًا

مجدلاني: القيادة تنتظر وصول الوفد المصري ومواقف حماس غير مشجعة لغاية اللحظة

1

الرئيس: لن نقبل الاموال منقوصة ومستعدون للحوار مع "إسرائيل" حول المواضيع الاقتصادية والمالية