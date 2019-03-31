  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بشارة يبحث الأزمة المالية خلال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب

السبت 22 يونيو 2019 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشارة يبحث الأزمة المالية خلال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب


رام الله / سما /

 وصل وزير المالية شكري بشارة، مساء اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، والذي سيعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلقي الوزير بشارة كلمة دولة فلسطين، ويضع ممثلي الدول العربية في صورة الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، والمطالبة بتفعيل شبكة الأمان المالية لمواجهة الأزمة المالية التي تعانيها دولة فلسطين جراء ما تقوم به إسرائيل من احتجاز لأموال الشعب الفلسطيني.

يأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على دعوة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (749) في تونس بتاريخ 31/03/2019.

الأكثر قراءة اليوم

ماذا تخفي المقاومة في ساحات المواجهة القادمة وكيف ستخوضها ؟

ترامب يحذر إيران من " حرب إبادة لم تشهدها من قبل "

السعودية تضغط باتجاه مهاجمة إيران ورئيس استخباراتها يزور إسرائيل

صورة: تعرف على "الصقر" التي أسقطها "الصياد" الإيراني

واشنطن بوست تكشف الأسباب الحقيقية لتراجع ترامب عن ضرب ايران

معاريف: نتنياهو يفعل ما بوسعه لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حماس

القناة 13 : الشرطة الفلسطينية تطلق النار على مستوطنين في المنطقة C بالضفة

الأخبار الرئيسية

قيادي بالجهاد: لن نسمح ان تكون مصالح تل ابيب البوابة لإرضاء امريكا وورشة البحرين لن تجلب سوى العنف

مصر

رسميا.. مصر والاردن تقرران المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي وتوضحان الاسباب..

تفاصيل جديدة عن خطة ترامب.. بناء ممر يربط غزة والضفة وخطة لتنفيذ 179 مشروعًا مختلفًا

مجدلاني: القيادة تنتظر وصول الوفد المصري ومواقف حماس غير مشجعة لغاية اللحظة

1

الرئيس: لن نقبل الاموال منقوصة ومستعدون للحوار مع "إسرائيل" حول المواضيع الاقتصادية والمالية