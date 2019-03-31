بشارة يبحث الأزمة المالية خلال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب

رام الله / سما /

وصل وزير المالية شكري بشارة، مساء اليوم السبت، إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، والذي سيعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلقي الوزير بشارة كلمة دولة فلسطين، ويضع ممثلي الدول العربية في صورة الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، والمطالبة بتفعيل شبكة الأمان المالية لمواجهة الأزمة المالية التي تعانيها دولة فلسطين جراء ما تقوم به إسرائيل من احتجاز لأموال الشعب الفلسطيني.

يأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على دعوة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (749) في تونس بتاريخ 31/03/2019.