ناصر: جاهزون لإجراء الانتخابات وقتما يدعو لها الرئيس

رام الله / سما /

أكد ناصر حنا رئيس لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، جهوزية اللجنة لإجراء الانتخابات ضمن المدد الزمنية المحددة قانونا فور الدعوة لها.

جاء ذلك في تقرير قدمه، للرئيس محمود عباس، حول تحضيرات اللجنة لإجراء الانتخابات العامة، في إطار التواصل المستمر في الشأن الانتخابي.

وشدد على أن موعد إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات ليس مرتبطاً بقرار المحكمة الدستورية العليا، وإنما هو شأن سيادي يختص به الرئيس وفقاً لأحكام القانون.

وثمن ناصر جهود الرئيس الداعمة لتعزيز الحياة الديمقراطية عبر الاحتكام لصندوق الانتخابات، منوها إلى أنه على تواصل دائم مع الجهات والقوى ذات العلاقة كافة، لاستطلاع رأيها في هذا الشأن.

وأكد أنه ليس بالضرورة أن تكون الانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة وفي اليوم نفسه، بل إنه من الممكن إجرائها على التوالي.