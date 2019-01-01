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الجهاد: الثلاثاء اضراب شامل وتدعو لأوسع مشاركة في فعاليات التصدي لـ"صفقة القرن"

السبت 22 يونيو 2019 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: الثلاثاء اضراب شامل وتدعو لأوسع مشاركة في فعاليات التصدي لـ"صفقة القرن"


غزة / سما/

عا عضو قيادة ساحة قطاع غزة بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحرازين، إلى أوسع مشاركة في الفعاليات التي ستنظم الأسبوع الجاري، في إطار التصدي لـ "صفقة القرن".

وأوضح الحرازين في تصريح له، أن الفعاليات المركزية، ستبدأ الثلاثاء المقبل (٦/٢٥) بإضراب شامل في عموم محافظات ومدن فلسطين المحتلة.

وأشار إلى أن هذا اليوم سيتخلله مؤتمرٌ نخبوي رافض لورشة البحرين الاقتصادية، يعقد بمدينة غزة (بقاعة مركز رشاد الشوا الثقافي)، في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً.

وبخصوص فعاليات يوم الأربعاء (٦/٢٦)، ستنظم مسيرة مركزية بمدينة غزة، في تمام الساعة الحادية عشرة، تنطلق من المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" (المقر المحاذي للجامعات)، وحتى مقر الأمم المتحدة، غرب مدينة غزة، بحسب القيادي الحرازين.

ونوه إلى أن يوم الأربعاء، بعد العصر، سيتخلله مؤتمر عشائري شعبي رافض لورشة المنامة، على أرض مخيم العودة، شرق مدينة غزة (ملكة).

وأكد الحرازين أن المشاركة الحاشدة بهذه الفعاليات، ستوصل رسالة شعبنا الرافضة، لكل محاولات تصفية قضيته الوطنية، وحقه في المقاومة لتحرير أرضه.

ولفت إلى أن قيادات شعبنا ونخبه ستتصدر المشهد في هذه الفعاليات الجماهيرية، التي أكد أنها لن تقف عند هذا الحد.

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