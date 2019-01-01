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أبو بكر: الأسرى يثمنون موقف القيادة في التصدي لصفقة القرن وورشة البحرين

السبت 22 يونيو 2019 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر: الأسرى يثمنون موقف القيادة في التصدي لصفقة القرن وورشة البحرين


رام الله / سما /

 أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، موقف الحركة الأسيرة والأسرى المحررين الثابت في دعم معركة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في التصدي لما يسمى"صفقة القرن" وورشة البحرين.

وأضاف أبو بكر خلال وقفة دعم وإسناد لمواقف القيادة، التي نظمتها حركة "فتح" في طوباس، اليوم السبت، أن الأسرى والمحررين لطالما أكدوا أن الصفقة ومفرزاتها تعتبر مؤامرة تواطئ كبرى ضد شعبنا وحقوقه العادلة، والمتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وثمن موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية الصلب، بتمسكها الثابت والراسخ بحقوق عائلات الشهداء والأسرى والمحررين رغم الضغوطات الكبرى التي تمارس من قبل الاحتلال والإدارة الأميركية لوسم النضال الفلسطيني بالإرهاب وسرقة مخصصاتهم من العوائد الضريبية.

وفي سياق منفصل، زار أبو بكر الأسير المحرر نواف بني عودة من قرية طمون، بعد قضائه 7 سنوات في سجون الاحتلال.

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