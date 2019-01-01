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أنباء عن مقتل 4 عمال بهجوم قرب مطار العريش

السبت 22 يونيو 2019 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء عن مقتل 4 عمال بهجوم قرب مطار العريش


القاهرة /سما/

قُتل 4 عمال مدنيين، اليوم السبت، في هجوم إرهابي شنه مسلحون قرب مطار العريش، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، حسب وسائل إعلام عربية عدة.

وأفادت المصادر ذاتها، وبينها قناة "العربية" الإخبارية، بأن مسلحين مجهولين استهدفوا سيارتين تقلان عمالا قرب مطار العريش.

وأسفر الحادث، وفق المصادر ذاتها، عن مقتل 4 عمال وإصابة آخرين.

وتشهد مصر تشديدات أمنية موسعة منذ وفاة محمد مرسي الرئيسء السابق، الذي وافته المنية الإثنين أثناء جلسة لمحاكمته بالقاهرة.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع استنفار أمني واسع بالتزامن مع انطلاق بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم بمصر بمشاركة 24 منتخبا.

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