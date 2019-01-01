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"فتح" تعلق على تصريحات "كوشنير" الأخيرة حول ورشة المنامة

السبت 22 يونيو 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تعلق على تصريحات "كوشنير" الأخيرة حول ورشة المنامة


غزة / سما /

علقت حركة فتح، مساء اليوم السبت، على التصريحات الاخيرة لكوشنير التي كشف فيها بعض تفاصيل ورشة البحرين الاقتصادية.

وقال رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوب، إن الإدارة الأمريكية تقترح حلاً قائماً على استخدام المال العربي لقتل الطموحات السياسية للشعب الفلسطيني.

وأضاف الجاغوب في تصريحٍ صحفي له عبر "فيسبوك": هنا نتساءل أليس الأجدرُ بالعرب أن لا يسمحوا لأمريكا بابتزازهم بهذا الشكل المهين وأن يقوموا عوضاً عن ذلك باعادة طرح المبادرة العربية للسلام وتوفير الغطاء المالي اللازم لتنفيذها؟.

يذكر أن كوشنير، كشف اليوم عن تفاصيل جديدة حول خطة السلام في الشرق الأوسط، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائلاً إن أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان".

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