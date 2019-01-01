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موقع بريطاني: رئيس الاستخبارات السعودي يزور إسرائيل نهاية الأسبوع

السبت 22 يونيو 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع بريطاني: رئيس الاستخبارات السعودي يزور إسرائيل نهاية الأسبوع


لندن/وكالات/


ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، اليوم السبت، ان زيارة لرئيس الاستخبارات السعودي إلى إسرائيل، ستتم نهاية الأسبوع الجاري.

ولم يذكر الموقع اسم المسؤول السعودي، لكن آخر من ترأس هذا المنصب كان خالد الحميدان، نادر الظهور إعلامياً.

وذكر الموقع "أن المسؤول سيتوجه نهاية الأسبوع إلى تل أبيب؛ من أجل الضغط على المسؤولين الإسرائيليين لشن ضربة ضد إيران".

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السعودية لإقناع حلفائها بضرب إيران، خاصة بعد أن تراجعت واشنطن عن الهجوم قبل دقائق من تنفيذه.

وأشار إلى أن المسؤول السعودي الذي يرافق وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في زيارته إلى لندن، طلب من بريطانيا الأمر ذاته، لكن المسؤولين رفضوا ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ألغى امس ضربة ضد إيران قبل فترة وجيزة من بدء الطائرات العسكرية بتنفيذها، بعد أن علم بأنها "ستقضي على 150 إيرانياً".

 

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