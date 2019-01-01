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استثمارات قدرها 50 مليار دولار

تفاصيل جديدة عن خطة ترامب.. بناء ممر يربط غزة والضفة وخطة لتنفيذ 179 مشروعًا مختلفًا

السبت 22 يونيو 2019 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة عن خطة ترامب.. بناء ممر يربط غزة والضفة وخطة لتنفيذ 179 مشروعًا مختلفًا


غزة / سما /

كشف موقع والا العبري، مساء اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة في خطة ادارة ترامب للسلام في الشرق الاوسط.

وقال الموقع، إنه وفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن تتضمن خطة سلام إدارة ترامب للشرق الأوسط إنشاء صندوق استثمار دولي للاقتصاد الفلسطيني والدول العربية في المنطقة، وبناء ممر يربط قطاع غزة والضفة الغربية.

و بحسب التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون لرويترز، سيتم تقديم برنامج الخطة في المؤتمر الدولي في البحرين الأسبوع المقبل، ويشمل 179 مشروعًا مختلفًا، وتبلغ تكلفة البرنامج بأكمله حوالي 50 مليار دولار.

قال مسؤولون أميركيون ووثائق راجعتها وكالة "رويترز"، إن خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط ستستند على مبدأ الاقتصاد أولاً.

وبدوره، قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم السبت، إن أول مرحلة لخطة ترمب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وأضاف "خطة ترمب تقترح إقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة الغربية بقطاع غزة".

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