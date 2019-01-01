ترامب يهاتف بن سلمان

واشنطن /سما/

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث يوم الجمعة مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط بعد أن تسبب التوتر مع إيران في زيادة أسعار الخام.

وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "ناقش الزعيمان الدور الحيوي للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمية. كما ناقشا أيضا أخر التطورات فيما يتعلق بالتصعيد مع إيران".

وتأتي المحادثة الهاتفية في أعقاب قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة في منطقة الخليج وهو ما دفع ترامب للتخطيط لشن هجوم انتقامي لكن أحجم عنه في النهاية.