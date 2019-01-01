مجدلاني: القيادة تنتظر وصول الوفد المصري ومواقف حماس غير مشجعة لغاية اللحظة

رام الله / سما /

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ، اليوم السبت، عن برنامج الاجتماع التشاوري الذي ستعقده تنفيذية المنظمة غدا في مدينة رام الله والملفات المراد مناقشتها

وأكد مجدلاني في تصريحات صحفية له: ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية سيكون ضمن المباحثات التي ستعقد غدا، اضافة الى الاتصالات التي يقوم بها الأشقاء في مصر، من أجل التعرف على حقيقة وجود تقدم ما مع حماس أم ما زالت الأمور في مكانها.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تنتظر وصول الوفد المصري إلى رام الله، للإطلاع على ما يحمله من مقترحات ورؤى وما توصل إليه مع حماس؛ "كي تقرر القيادة والرئيس محمود عباس ما هي الخطوات اللاحقة".

وبحسب مجدلاني، فان ملف الانتخابات ايضا سيكون حاضر على طاولة اجتماع اللجنة التنفيذية غدا، مشددا على حرص الرئيس عباس على الإجراءات الدستورية والقانونية.

وبين أن حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات سيزور غزة من جديد؛ من أجل الوقوف على آخر ما يمكن التوصل إليه مع حماس واستعدادها للمشاركة في العملية الانتخابية، معتبرا أن "مواقف حماس غير مشجعة وليست مساعدة لغاية اللحظة".

وقال إن هناك جدول أعمال واسع للاجتماع في إطار التشاور، مشيرا الى أنه سيتم مراجعة القرارات التي اتخذت سابقا خصوصا في التحرك على المستوى السياسي والدبلوماسي والشعبي داخل الوطن او خارجه للتعبير عن رفض وإدانة مؤتمر البحرين، الخاص بما يمسى المسار الاقتصادي لتمرير صفقة القرن التصفوية للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المقاطعة الرسمية الفلسطينية والقطاع الخاص، لمؤتمر البحرين، وضعه وصفقة القرن في مأزق حقيقي وجدي، منوها إلى عدم استجابة المجتمع الدولي ودول عربية للدعوة الأمريكية.

واعتبر مجدلاني أن الموقف الفلسطيني الصلب الرافض للمشاركة في مؤتمر البحرين، خفض سقف التوقعات التي من الممكن ان تنجم عن هذا المؤتمر، مشيرا إلى استمرار الفعاليات الشعبية حتى بعد انعقاد الورشة الأمريكية.

واوضح مجدلاني أن تقريرا حول الفعاليات والتحركات على كل المستويات لإفشال وإحباط هذا المشروع التصفوي، سيكون أمام اجتماع التنفيذية، لافتا الى أنه سيتم مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والضغوط على الحكومة ودولة فلسطين، والاتصالات التي ستتم بهذا الاتجاه.