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الشرطة: 56 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 157 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 22 يونيو 2019 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة: 56 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 157 مطلوبا الأسبوع الماضي


أريحا /سما/

 تنقل اكثر من 56 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي ، فيما أوقفت الشرطة 157 مطلوبا جنائياً.

وذكرت ادارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (25434) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (29866) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (157) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضافت " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (25) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .

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