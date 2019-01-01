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الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال الاماراتي بطهران

السبت 22 يونيو 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال الاماراتي بطهران


طهران /سما/

 استدعت وزارة الخارجية الايرانية اليوم السبت القائم بالاعمال الاماراتي في طهران احتجاجا على العمل "العدواني" لطائرة التجسس الامريكية المسيرة انطلاقا من قاعدة عسكرية أمريكية في الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" اليوم أن" استدعاء القائم بالاعمال الاماراتي من قبل الخارجية الايرانية ، جاء إثر العمل العدواني لطائرة التجسس الامريكية المسيرة التي اخترقت المجال الجوي الايراني، انطلاقا من قاعدة عسكرية أمريكية في الامارات، حيث تم ابلاغه احتجاج طهران الشديد على هذا الأمر".

وأكد رئيس دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، خلال اللقاء، أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض تقديم التسهيلات (من قبل الدول الاخرى) للقوات الاجنبية للقيام بأي اعتداء على حدود إيران المائية والبرية والجوية وان هذه الدول لا يمكنها ان تتنصل من المسؤولية في مثل هذه الحالات".

وكانت إيران قصفت ليلة الأربعاء/الخميس الماضية طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، بينما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.

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