  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكم بالسجن على ضابط إسرائيلي اعتدى جنوده بالضرب على فلسطينيين

السبت 22 يونيو 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بالسجن على ضابط إسرائيلي اعتدى جنوده بالضرب على فلسطينيين


القدس المحتلة / سما /

قضت المحكمة العسكرية الاسرائيلية، الخميس، بالسجن الفعلي 60 يوما وتخفيض الرتبة من ملازم اول الى ملازم على ضابط كان مسؤولا عن مجموعة جنود  قاموا بضرب معتقلين فلسطينيين. وإضافة لذلك فإن الضابط سيتم تسريحه من الخدمة في الجيش الاسرائيلي بعد إطلاق سراحه من السجن.

واعترف الضابط بالتهم المنسوبة اليه في إطار صفقة ادعاء وادين بارتكاب مخالفات الإهمال والسلوك غير اللائق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان: "الضابط أدين لأنه امتنع عن أداء واجباته ومسؤولياته لمنع العنف الذي صدر عن جنود الوحدة أو وقفه".

وبموجب لائحة الاتهام المقدمة ضده: "لاحظ الضابط أن جنوده يتصرفون بعنف شديد مع معتقلين فلسطينيين، واياديهم مكبلة ومعصوبي الاعين، وبالرغم من ذلك لم يمنعهم من الاستمرار في ضرب المعتقلين".

وقضت المحكمة العسكرية بأحكام بالسجن على الجنود الخمسة الذين ادينوا عن طريق صفقة ادعاء بالتنكيل بفلسطينيين. أحد الجنود أدين بالتنكيل في ظروف قاسية وحكم عليه بالسجن خمسة أشهر ونصف. 

وقضت المحكمة بالحكم بالسجن شهرين على الجندي الثاني الذي تم تعريف دوره على انه "ضئيل نسبيا"، وتم تخفيض رتبتيهما وفرضت عليهما أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ. كما أدين الجنود الثلاثة الاخرين بالتنكيل بمعتقلين، وقضي عليهم حكم بالسجن نصف عام وتخفيض رتبهم.

الأكثر قراءة اليوم

ردود فعل غاضبة في اسرائيل حول دخول الاموال القطرية وامداد خط لانابيب الغاز والمياه لغزة

صور.. في زيارته الاولى لاسرائيل.. رئيس هيئة أركان اليابان يزور المناطق المحاذية لغزة

ترامب يحذر إيران من " حرب إبادة لم تشهدها من قبل "

واشنطن بوست تكشف الأسباب الحقيقية لتراجع ترامب عن ضرب ايران

صورة: تعرف على "الصقر" التي أسقطها "الصياد" الإيراني

السعودية تضغط باتجاه مهاجمة إيران ورئيس استخباراتها يزور إسرائيل

القناة 13 : الشرطة الفلسطينية تطلق النار على مستوطنين في المنطقة C بالضفة

الأخبار الرئيسية

1

الرئيس: لن نقبل الاموال منقوصة ومستعدون للحوار مع "إسرائيل" حول المواضيع الاقتصادية والمالية

j

السعودية تضغط باتجاه مهاجمة إيران ورئيس استخباراتها يزور إسرائيل

نتنياهو

معاريف: نتنياهو يفعل ما بوسعه لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حماس

ترامب

ترامب يحذر إيران من " حرب إبادة لم تشهدها من قبل "

قسام

ماذا تخفي المقاومة في ساحات المواجهة القادمة وكيف ستخوضها ؟