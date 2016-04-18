بالأسماء.. (42) شهيداً محتجزين في مقابر الأرقام الإسرائيلية بظروفٍ غير قانونية

القدس المحتلة / سما /

نشر المحامي المقدسي محمد عليان السبت، قائمة بعدد وأسماء الشهداء الفلسطينيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل سلطات الاحتلال، احتجاز جثامين 42شهيدًا فلسطينيًا أقدمهم، الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، والذي ارتقى بتاريخ 18 أبريل 2016، وآخرهم الشهيد يوسف سحويل من رام الله، والذي ارتقى بتاريخ 31 مايو 2019.

وبحسب عليّان عبر صفحته على "فيسبوك"، يعتمد التوثيق في ملف الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال على جهود فردية، بسبب غياب أو عدم نشر توثيق رسمي لإحصائية دقيقة ومحدثة في هذا الإطار

ونشر المحامي عليّان عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أنّ "المسار القضائي للإفراج عن الجثامين المحتجزة مجمد منذ أيلول 2018، بزعم انتظار قرار ما يسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية في الالتماسات المقدمة منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وفيما يلي قائمة بأسماء الشهداء المحتجزة جثامينُهم، مع الإشارة إلى أماكن سُكانهم، وتواريخ استشهادهم:

1. عبد الحميد أبو سرور، بيت لحم 18.04.2016

2. محمد الطرايرة، بني نعيم 30.06.2016

3. محمد الفقيه، دورا الخليل 27.07.2016

4. رامي عورتاني، نابلس 31.07.2016

5. . مصباح أبو صبيح، القدس 09.10.2016

6. فادي القنبر، جبل المكبر- القدس 08.01.2017

7. عادل عنكوش، دير ابو مشعل- رام الله 16.06.2017

8. أسامة عطا، دير أبو مشعل- رام الله 16.06.2017

9. براء إبراهيم، دير ابو مشعل- رام الله 16.06.2017

10. علاء أبو عراب، قطاع غزة 30.10.2017

11. شادي الحمري، قطاع غزة 30.10.2017

12. بدر مصبح، قطاع غزة 30.10.2017

13. أحمد السباخي، قطاع غزة 30.10.2017

14. محمد البحيصي، قطاع غزة 30.10.2017

15. أحمد اسماعيل جرار، جنين 17.01.2018

16. أحمد نصر جرار، جنين 06.02.2018 .

17. عبد الرحمن بني فضل، عقربا 18.03.2018 .

18. مصعب السلول، غزة 30.03.2018

19. . محمد الربايعة، غزة 30.03.2018

20. عطية العماوي، خانيونس 30.04.2018

21. يوسف ابو جزر، رفح 30.04.2018

22. يوسف العماوي، خانيونس 30.04.2018

23. عبد السلام مسامح، غزة 06.05.2018

24. عزيز عويسات، القدس 20.05.2018

25. رمزي النجار، خانيونس 04.06.2018

26. خالد عبد العال، رفح 02.07.2018

27. محمد طارق دار يوسف، كوبر- رام الله 26.07.2018

28. هاني المجدلاوي، غزة 20.08.2018

29. وائل الجعبري، الخليل 03.09.2018

30. عطاف صالح، جباليا 09.09.2018

31. الطفل عماد شاهين، غزة 05.11.2018.

32. رمزي ابو يابس، الدهيشة 26.11.2018

33. صالح البرغوثي، كوبر 12.12.2018

34. أشرف نعالوة، شويكة فجر يوم 12.12.2018

35. محمد فوزي عدوي، عزون 21.01.2019

36. الأسير فارس بارود، غزة 06.02.2019

37. أمير دراج، خربثا المصباح 04.03.2019

38.يوسف عنقاوي، بيت سيرا 04.03.2019

39.ياسر شويكي، الخليل 13.03.2019

40. عمر أبو ليلى، الزاوية- فجر يوم 20.03.2019

41. عمر عوني يونس، قلقيلية سينرية 27.04.2019

42. يوسف وجيه سحويل، عبوين 31.05.2019