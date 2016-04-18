بالأسماء.. (42) شهيداً محتجزين في مقابر الأرقام الإسرائيلية بظروفٍ غير قانونية

نشر المحامي المقدسي محمد عليان السبت، قائمة بعدد وأسماء الشهداء الفلسطينيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتواصل سلطات الاحتلال، احتجاز جثامين 42شهيدًا فلسطينيًا أقدمهم، الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، والذي ارتقى بتاريخ 18 أبريل 2016، وآخرهم الشهيد يوسف سحويل من رام الله، والذي ارتقى بتاريخ 31 مايو 2019.
وبحسب عليّان عبر صفحته على "فيسبوك"، يعتمد التوثيق في ملف الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال على جهود فردية، بسبب غياب أو عدم نشر توثيق رسمي لإحصائية دقيقة ومحدثة في هذا الإطار
ونشر المحامي عليّان عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أنّ "المسار القضائي للإفراج عن الجثامين المحتجزة مجمد منذ أيلول 2018، بزعم انتظار قرار ما يسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية في الالتماسات المقدمة منذ أكثر من ثلاث سنوات".
وفيما يلي قائمة بأسماء الشهداء المحتجزة جثامينُهم، مع الإشارة إلى أماكن سُكانهم، وتواريخ استشهادهم:
1. عبد الحميد أبو سرور، بيت لحم 18.04.2016
2. محمد الطرايرة، بني نعيم 30.06.2016
3. محمد الفقيه، دورا الخليل 27.07.2016
4. رامي عورتاني، نابلس 31.07.2016
5. . مصباح أبو صبيح، القدس 09.10.2016
6. فادي القنبر، جبل المكبر- القدس 08.01.2017
7. عادل عنكوش، دير ابو مشعل- رام الله 16.06.2017
8. أسامة عطا، دير أبو مشعل- رام الله 16.06.2017
9. براء إبراهيم، دير ابو مشعل- رام الله 16.06.2017
10. علاء أبو عراب، قطاع غزة 30.10.2017
11. شادي الحمري، قطاع غزة 30.10.2017
12. بدر مصبح، قطاع غزة 30.10.2017
13. أحمد السباخي، قطاع غزة 30.10.2017
14. محمد البحيصي، قطاع غزة 30.10.2017
15. أحمد اسماعيل جرار، جنين 17.01.2018
16. أحمد نصر جرار، جنين 06.02.2018 .
17. عبد الرحمن بني فضل، عقربا 18.03.2018 .
18. مصعب السلول، غزة 30.03.2018
19. . محمد الربايعة، غزة 30.03.2018
20. عطية العماوي، خانيونس 30.04.2018
21. يوسف ابو جزر، رفح 30.04.2018
22. يوسف العماوي، خانيونس 30.04.2018
23. عبد السلام مسامح، غزة 06.05.2018
24. عزيز عويسات، القدس 20.05.2018
25. رمزي النجار، خانيونس 04.06.2018
26. خالد عبد العال، رفح 02.07.2018
27. محمد طارق دار يوسف، كوبر- رام الله 26.07.2018
28. هاني المجدلاوي، غزة 20.08.2018
29. وائل الجعبري، الخليل 03.09.2018
30. عطاف صالح، جباليا 09.09.2018
31. الطفل عماد شاهين، غزة 05.11.2018.
32. رمزي ابو يابس، الدهيشة 26.11.2018
33. صالح البرغوثي، كوبر 12.12.2018
34. أشرف نعالوة، شويكة فجر يوم 12.12.2018
35. محمد فوزي عدوي، عزون 21.01.2019
36. الأسير فارس بارود، غزة 06.02.2019
37. أمير دراج، خربثا المصباح 04.03.2019
38.يوسف عنقاوي، بيت سيرا 04.03.2019
39.ياسر شويكي، الخليل 13.03.2019
40. عمر أبو ليلى، الزاوية- فجر يوم 20.03.2019
41. عمر عوني يونس، قلقيلية سينرية 27.04.2019
42. يوسف وجيه سحويل، عبوين 31.05.2019