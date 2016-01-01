مركز "فلسطين للدراسات" يناقش دلالات وتداعيات مصطلح "فلسطين الجديدة"

غزة / سما /

نظم مركز فلسطين للدراسات والبحوث، ندوة سياسية تحت عنوان " من فلسطين التاريخية إلى فلسطين الجديدة" في إشارة إلى الوثيقة السرية التي تم تسريبها من أوساط وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صحيفة "إسرائيل اليوم" ضمن ما يعرف بـ صفقة القرن لمناقشة مضمون ودلالات مصطلح "فلسطين الجديدة".

وحضر الندوة السياسية عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي، إضافة إلى قيادة الحركة، وعددٌ كبيرٌ من المثقفين والمحللين السياسيين.

وقدم الدكتور ثابت العمور مادة علمية تحت عنوان من "فلسطين التاريخية إلى فلسطين الجديدة"، أكد خلالها أن الوثيقة السرية التي تم تسريبها وجاء فيها مصطلح "فلسطين الجديدة"، تحمل 9 مدلولات في غاية الخطورة على القضية الفلسطينية برمتها.

وأشار إلى أن الوثيقة أولاً تدخل حركة حماس لعمق المشهد واصفاً الوثيقة بـ"الفخ"، مستدلاً بذلك في البند الأول والذي يحمل عنوان "الاتفاق" وجاء فيه "يوقع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحماس"، لافتاً إلى أن ذكر "حماس" كطرف منفصل عن المنظمة في الاتفاق يدلل أن الوثيقة تتوقع استمرار الانقسام وتستهدف إبقائه؛ وتضع حماس في مواجهة منظمة التحرير، ويوحي بأن "إسرائيل" ليس لديها مانع من الاعتراف بحماس وتوقيع اتفاق معها والإقرار بها ولها.

ولفت إلى أن الوثيقة ببنودها تنسف كل الاتفاقيات السابقة وكل القرارات الدولية والأممية الصادرة منذ عام 1947 فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومكوناتها، والدليل على ذلك كما جاء في الوثيقة "إقامة دولة في غزة وبعض أراضي الضفة الغربية المحتلة"، ما يعني انهاء الاتفاقيات السابقة فيما فيها أوسلو.

وأوضح العمور في مادته العلمية، أن الوثيقة السرية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بأذرع عربية بمعنى "تطبيع مدفوع الأجر"، وهذا يدلل على انتهاء حالة الممانعة العربية وإنهاء ما كان يُسمى بالنظام الإقليمي العربي، يذكر أن الوثيقة حددت 70% تكلفة اقتصادية لدول الخليج المصدرة للنفط لتنفيذ مشروع صفقة القرن.

وبين أن الوثيقة تؤسس لصراع جديد ومختلف بحيث تمدد الصراع بدلاً من انهائه، قائلاً: "الخطورة تكمن أن الوثيقة جعلت من الولايات المتحدة شريك في أية حرب قادمة على غزة ولم يعد دورها يقتصر على منح الضوء الأخضر لإسرائيل".

ولفت إلى أن الوثيقة تدلل على احداث التحولات والتغييرات في المنطقة حيث تنص على إخضاع المدينة المقدّسة لبلدية الاحتلال مع إعطاء الفلسطينيين دور في تولي قضية التعليم، في حين غُيّبت قضية اللاجئين بشكل كامل، ولم تأتِ الوثيقة على ذكرها مطلقاً.

كما أشار إلى أن مصطلح "فلسطين الجديدة" يستهدف الوعي ترويض الفكر والوعي الفلسطيني، والخطورة تكمن خاصة إذا ما بات البعض يتبنى مصطلح فلسطين الجديدة ويروج له كأمر واقع لا مفر منه.

ووفقاً لرؤية الدكتور العمور، فإن الوثيقة تهدف إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى مجرد قضية إنسانية واستبدال المقاومة واستحداث مشروع وطني فلسطيني جديد تقبل بإسرائيل وتقبل بما تقدمه واشنطن وتفرضه.

ويرى، بأن عملية ترويض بعض الكتاب والمفكرين الفلسطينيين مر عليه زمن ففي عام 2016 كتب نديم روحانا وهو المدير العام لمدى الكرمل بحيفا وأستاذ العلاقات الدولية ودراسات الصراع في كلية القانون والدبلوماسية في جامعة تافتس – بوسطن مقالا بعنوان "فلسطين الجديدة"، ونشر الوثيقة اليوم يستهدف الاستيلاء على الوعي الفلسطيني وسلب إرادته كما سلبت أرضه.

وبين أن الخطورة في الوثيقة تكمن في مصطلح "تؤجر" الذي ورد في أحد بنودها حيث جاء كالتالي: "تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضي... بدون مناطق للسكن"، الأمر الذي يعني انه جرت عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل، كما يدلل على أن الوثيقة ما جاء في الوثيقة يهدف إلى توطين لاجئي قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوثيقة نقلت الصراع من كونه سياسي إلى صراع ديني، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة قائلاً: "ستصبح مدينة القدس عنواناً لكل التغيرات والتطورات القادمة وإن كانت صفقة القرن قادرة على منح المدينة المقدسة لإسرائيل فلن يكون بإمكانها إخراج المدينة من بعدها الديني".

وأشار إلى أن السيادة الفلسطينية على القدس وفقاً للوثيقة سيادة وظيفية فهي اقل من السيادة الكاملة ولا تعني أن هناك أي شراكة أو اشتراك بين الفلسطينيين وإسرائيل، حتى حائط البراق – المبكي- فالسيادة الكاملة والمطلقة والإشراف عليه لإسرائيل، ووفق الوثيقة المسربة فإن موضوع الحدود لا يحدد حتى فيما يتعلق بما أطلقت عليه الوثيقة القدس الفلسطينية فإنها ستبقى بلا حدود مادية فاصلة، وستبقى إسرائيل هي المتحكم في حركة التنقل.